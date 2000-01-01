Лазор Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазор Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Галайко Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Лазор Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазор Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазор Михаил Осипович

Отец ребёнка: Лазор Осип

Смерть
Неизвестно
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