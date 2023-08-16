Немиро Воцлавов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Немиро Константин Воцлавович
Мать ребёнка: не указана
Даугавпилс, Daugavpils
Смерть
Неизвестно