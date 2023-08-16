Немиро Воцлавов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиро Воцлавов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Немиро Люциан Воцлавович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Немиро Иосиф Воцлавович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Немиро Константин Воцлавович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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