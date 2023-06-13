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Вайсбеккер Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1983

Отец: Вайсбеккер Михаил Иванович

Мать: Вайсбеккер Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.07.2006

Дочь: Вайсбеккер Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2009

Сын: Вайсбеккер Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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