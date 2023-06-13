Вайсбеккер Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1983
Рождение ребёнка
14.07.2006
Дочь: Вайсбеккер Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2009
Сын: Вайсбеккер Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности