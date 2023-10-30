Филипук Владимир Кирилович
Место рождения
Дата рождения26.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957
Отец: Филипук Кирилл Борисович
Мать: Филипук Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
11.09.?
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва