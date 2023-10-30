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Филипук Владимир Кирилович

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Место рождения

Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область

Дата рождения

26.06.1957

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957

Отец: Филипук Кирилл Борисович

Мать: Филипук Елена Ивановна

Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область
Рождение ребёнка
26.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
11.09.?

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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