Серебренников Павел
мужской, родился Около 06.06.1971
Супруги
Серебренникова (Язина) Елена02.04.1971 г.р.
Дети
Серебренников Никита02.02.1994 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1994
Сын: Серебренников Никита
Мать ребёнка: Серебренникова (Язина) Елена
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область