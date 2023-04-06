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Мугерман Иосиф (Яша)

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Место рождения

Теплик, Вінницька область

Дата рождения

15.12.1899

Дата смерти

?.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1926 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1899

Отец: Мугерман Лейб

Мать: ?

Теплик, Вінницька область
Бракосочетание
1924

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Броня (Бруха)

Мать ребёнка: Любовь

Теплик, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.02.1931

Сын: Мугерман Леонид

Мать ребёнка: Любовь

Теплик, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Одесса, Одеська область
Смерть
?.04.1978
Одесса, Одеська область
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