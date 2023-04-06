Мугерман Иосиф (Яша)
Место рождения
Дата рождения15.12.1899
Дата смерти?.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1899
Отец: Мугерман Лейб
Мать: ?
Бракосочетание
1924
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Броня (Бруха)
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
20.02.1931
Сын: Мугерман Леонид
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Смерть
?.04.1978