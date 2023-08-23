Тиньгаева (Ускова) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1976
Отец: Усков Владимир
Мать: Ускова Ольга
Рождение ребёнка
18.07.2002
Сын: Тиньгаев Дмитрий
Отец ребёнка: Тиньгаев Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Тиньгаев Александр
Место жительства
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск
Место жительства
Неизвестно