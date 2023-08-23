Тиньгаева (Ускова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиньгаева (Ускова) Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1976

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1976

Отец: Усков Владимир

Мать: Ускова Ольга

Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Тиньгаев Дмитрий

Отец ребёнка: Тиньгаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Юра

Развод
Неизвестно

Муж: Тиньгаев Александр

Место жительства
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск
Место жительства
Неизвестно
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