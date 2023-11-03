Чапко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧапко Николай

Чапко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Завалко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Глушко Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1913

Дочь: Колесниченко Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манкевич Анна (Галина)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close