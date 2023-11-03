Чапко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: Завалко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Глушко Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1913
Дочь: Колесниченко Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манкевич Анна (Галина)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно