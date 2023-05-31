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Кирюшкин Марк Алексеевич
Кирюшкин Марк Алексеевич
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
31.05.2023
Пол
Мужской
Отец
Кирюшкин Алексей Андреевич
1996 г.р.
Мать
Кирюшкина Мария Владимировна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2023
Отец:
Кирюшкин Алексей Андреевич
Мать:
Кирюшкина Мария Владимировна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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