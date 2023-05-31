Кирюшкин Марк Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюшкин Марк Алексеевич

Кирюшкин Марк Алексеевич

avatar

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

31.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2023

Отец: Кирюшкин Алексей Андреевич

Мать: Кирюшкина Мария Владимировна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close