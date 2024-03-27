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Бомштейн Исай Аронович

Место рождения

С. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн Хаита

С. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бомштейн Владимир

Мать ребёнка: Бомштейн Анна

Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бомштейн Анатолий

Мать ребёнка: Бомштейн Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бомштейн Алексей

Мать ребёнка: Бомштейн Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Бомштейн Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бомштейн Анна

Смерть
Около 1982
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутск
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