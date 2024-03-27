Бомштейн Исай Аронович
Место рожденияС. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл
Дата рождения1905
Дата смертиОколо 1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бомштейн Арон
Мать: Бомштейн Хаита
С. Захарово Красночикойского р-на Читинской обл
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бомштейн Владимир
Мать ребёнка: Бомштейн Анна
Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бомштейн Анатолий
Мать ребёнка: Бомштейн Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бомштейн Алексей
Мать ребёнка: Бомштейн Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Бомштейн Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бомштейн Анна
Смерть
Около 1982
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутск