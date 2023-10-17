Сваткова Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Сватков Илья Осипович
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Сын: Сватков Сергей Ильич
Отец ребёнка: Сватков Илья Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно