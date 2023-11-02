Канакова Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1976
Сын: Горбачев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Горбачев Виктор
Рождение ребёнка
19.06.1982
Дочь: Горбачева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Горбачев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбачев Виктор