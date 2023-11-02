Канакова Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанакова Тамара Владимировна

Канакова Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1976

Сын: Горбачев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Горбачев Виктор

Рождение ребёнка
19.06.1982

Дочь: Горбачева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Горбачев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Виктор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close