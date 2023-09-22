Худякова (...) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова (...) Евдокия Ивановна

Худякова (...) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1892 ст.

Сын: Худяков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Худяков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Худяков Владимир Алексеевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Владимир Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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