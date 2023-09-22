Худякова (...) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1892 ст.
Сын: Худяков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Худяков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Худяков Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно