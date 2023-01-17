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Гришин Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

10.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гришин Николай Степанович

Мать ребёнка: Гришина Ольга Ивановна

Миндюкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1932

Сын: Гришин Александр Степанович

Мать ребёнка: Гришина Ольга Ивановна

Миндюкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Ольга Ивановна

Смерть
10.01.1971
Пос. им. Желябова, Устюжинский р-н, Вологодская область
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