Гришин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти10.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гришин Николай Степанович
Мать ребёнка: Гришина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1932
Сын: Гришин Александр Степанович
Мать ребёнка: Гришина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Ольга Ивановна
Смерть
10.01.1971
Пос. им. Желябова, Устюжинский р-н, Вологодская область