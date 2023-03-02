Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: Ефремова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.12.1978
Дочь: Данилова Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Иевский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пяткова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Иевский Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно