Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Ефремова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.12.1978

Дочь: Данилова Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Иевский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пяткова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Иевский Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевский Борис Васильевич

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