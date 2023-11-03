Голенкова (Савенкова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова (Савенкова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голенков Александр Афанасьевич

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голенков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Голенков Александр Афанасьевич

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голенков Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенков Александр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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