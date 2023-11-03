Гранкин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гранкин Иван Дмитриевич
Мать: Гранкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Гранкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранкина Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Гранкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Ольга