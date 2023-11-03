Гранкин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранкин Валерий Иванович

Гранкин Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гранкин Иван Дмитриевич

Мать: Гранкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Гранкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранкина Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Гранкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close