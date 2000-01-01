Хохмут (Hochmuth) Мария Якобея (Maria Jacobea) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохмут (Hochmuth) Мария Якобея (Maria Jacobea)

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Место рождения

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1739

Дата смерти

20.02.1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Феттиг Мария Елизавета

Отец ребёнка: Феттиг Мартин

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.02.1777

Сын: Феттиг Франц Иосиф

Отец ребёнка: Феттиг Мартин

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феттиг Мартин

Смерть
20.02.1816
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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