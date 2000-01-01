Хохмут (Hochmuth) Мария Якобея (Maria Jacobea)
Место рожденияМотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1739
Дата смерти20.02.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Феттиг Мария Елизавета
Отец ребёнка: Феттиг Мартин
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.02.1777
Сын: Феттиг Франц Иосиф
Отец ребёнка: Феттиг Мартин
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феттиг Мартин
Смерть
20.02.1816
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция