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Мартын

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1641 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: не указан

Мать: не указана

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1657 и 1702

Жена: Евфимия Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1658 и 1660

Сын: Неизвестно Мартынович

Мать ребёнка: Евфимия Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1719

Дочь: Евдокия Мартыновна

Мать ребёнка: Евфимия Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
До 1719
Подкленка, Шуйский район, Северный край

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