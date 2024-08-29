Мартын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1657 и 1702
Жена: Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1658 и 1660
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
До 1719
Дочь: Евдокия Мартыновна
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Смерть
До 1719