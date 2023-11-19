NoName 27 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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NoName 27

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.11.1958

Дочь: Ираида

Мать ребёнка: Курманова Раиса

Красный Октябрь, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Курманова Раиса

Красный Октябрь, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Курманова Раиса

Красный Октябрь, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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