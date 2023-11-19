NoName 27
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.11.1958
Дочь: Ираида
Мать ребёнка: Курманова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Курманова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Курманова Раиса
Смерть
Неизвестно