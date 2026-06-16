Яброва (Зятькова) Мария Евдокимовна
женский, родилась 1864
умерла Неизвестно
Супруги
Ябров Иван Тимофеевич1856 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.10.1885 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
19.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно