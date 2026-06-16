Яброва (Зятькова) Мария Евдокимовна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Яброва (Зятькова) Мария Евдокимовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1864

умерла Неизвестно

Супруги
Ябров Иван Тимофеевич1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Бракосочетание
13.10.1885 ст.

Муж: Ябров Иван Тимофеевич

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Троицкая церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/e15443ef-2864-4c7a-b183-a1ff9c6a11ae/132

Восприемник
19.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Иван Георгиевич Ябров

Смерть
Неизвестно

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