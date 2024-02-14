Стручков Василий Гаврилович
Место рожденияСаратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Содом
Дата рождения09.06.1914
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Стручков Василий Гаврилович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Содом Дата и место призыва: 25.06.1941 Базарно-Карабулакский РВК, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 615 полк Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести
Рождение ребёнка
06.12.1933
Дочь: Саратовцева (Стручкова) Александра
Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна
Рождение ребёнка
25.08.1935
Сын: Стручков Василий
Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна
Рождение ребёнка
14.05.1939
Дочь: Петрова (Стручкова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна
Рождение ребёнка
07.08.1940
Дочь: Митькина (Стручкова) Мария
Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна
Смерть
?.11.1941
Не вернулся с фронта