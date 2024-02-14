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Стручков Василий Гаврилович

Место рождения

Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Содом

Дата рождения

09.06.1914

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1933

Дочь: Саратовцева (Стручкова) Александра

Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна

Рождение ребёнка
25.08.1935

Сын: Стручков Василий

Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна

Рождение ребёнка
14.05.1939

Дочь: Петрова (Стручкова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна

Рождение ребёнка
07.08.1940

Дочь: Митькина (Стручкова) Мария

Мать ребёнка: Стручкова (Емельянова) Анна

Смерть
?.11.1941
Не вернулся с фронта

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