Пицилевичь (Picilēviča) Katarīna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пицилевичь Антон
Отец ребёнка: Пицилевичь Антон
Semjošku sādža
Рождение ребёнка
25.11.1842
Дочь: Karolīna
Отец ребёнка: Пицилевичь Антон
Рождение ребёнка
30.08.1843
Дочь: Agata
Отец ребёнка: Пицилевичь Антон
Рождение ребёнка
20.01.1845
Дочь: Игнатовичь Ева
Отец ребёнка: Пицилевичь Антон
Kazinci, Indras pagasts, Latvia
Рождение ребёнка
31.03.1846
Сын: Picilēvičs Ignacijs
Отец ребёнка: Пицилевичь Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1897
Semjošku sādža