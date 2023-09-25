Пицилевичь (Picilēviča) Katarīna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицилевичь (Picilēviča) Katarīna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пицилевичь Антон

Отец ребёнка: Пицилевичь Антон

Semjošku sādža
Рождение ребёнка
25.11.1842

Дочь: Karolīna

Отец ребёнка: Пицилевичь Антон

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
30.08.1843

Дочь: Agata

Отец ребёнка: Пицилевичь Антон

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
20.01.1845

Дочь: Игнатовичь Ева

Отец ребёнка: Пицилевичь Антон

Kazinci, Indras pagasts, Latvia
Рождение ребёнка
31.03.1846

Сын: Picilēvičs Ignacijs

Отец ребёнка: Пицилевичь Антон

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1897
Semjošku sādža
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