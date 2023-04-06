Зотов Тимур Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Тимур Владимирович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

01.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Екатерина Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Екатерина Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Екатерина Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Екатерина Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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