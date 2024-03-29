Арцыбашев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1936
Дочь: Царёва Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Арцыбашева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Арцыбашев Сергей Павлович
Мать ребёнка: Арцыбашева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Ржев, город Ржев, Тверская область