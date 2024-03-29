Арцыбашев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцыбашев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1936

Дочь: Царёва Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Арцыбашева Анна Алексеевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Арцыбашев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Арцыбашева Анна Алексеевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцыбашева Анна Алексеевна

Смерть
1996
Ржев, город Ржев, Тверская область
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