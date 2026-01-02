Болбукова Лидия Павловна
женский, родилась 03.01.1930, Вашенино, Чайкинская волость, Себежский уезд
умерла 30.04.2023, Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
ОтецБолбуков Павел Игнатьевич13.01.1888 ст. г.р.
МатьБолбукова (Сысоева) Ирина Сергеевна08.02.1895 ст. г.р.
Супруги
Зиновьев Николай Алексеевич03.04.1931 г.р.
Королёв Валентин Владимирович03.08.1929 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Вашенино, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
1970
Бракосочетание
1980
Смерть
30.04.2023
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область