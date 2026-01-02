Болбукова Лидия Павловна 03.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Болбукова Лидия Павловна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась 03.01.1930, Вашенино, Чайкинская волость, Себежский уезд

умерла 30.04.2023, Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Отец
Болбуков Павел Игнатьевич13.01.1888 ст. г.р.
Мать
Болбукова (Сысоева) Ирина Сергеевна08.02.1895 ст. г.р.
Супруги
Зиновьев Николай Алексеевич03.04.1931 г.р.
Королёв Валентин Владимирович03.08.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Болбуков Павел Игнатьевич

Мать: Болбукова (Сысоева) Ирина Сергеевна

Вашенино, Чайкинская волость, Себежский уезд

Бракосочетание
1970

Муж: Зиновьев Николай Алексеевич

Бракосочетание
1980

Муж: Королёв Валентин Владимирович

Смерть
30.04.2023
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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