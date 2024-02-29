Безрукова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1960

Дочь: Козуляева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1963

Дочь: Рытова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1967

Дочь: Питерова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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