Безрукова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1960
Дочь: Козуляева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1963
Дочь: Рытова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1967
Дочь: Питерова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Горелов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно