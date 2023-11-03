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Плетнев Гаврила Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Плетнев Матвей Семенов

Мать: Плетнева Анисья Евтихиева

Бракосочетание
15.01.1783

Жена: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19 оба первым? дочь крест. Дениса Лобанова? д. малышкиной
Рождение ребёнка
29.06.1785

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Рождение ребёнка
10.08.1786

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Плетнев Андриан Гаврилов

Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Плетнев Матвей Гаврилов

Мать ребёнка: Плетнева Анна Денисова (Иванова)

Смерть
Неизвестно
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