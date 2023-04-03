Сычев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1949
Отец: Сычев Владимир Дмитриевич
Мать: Сычева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1972
Сын: Сычев Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Сычева Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
11.12.1977
Дочь: Горбунова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Сычева Валентина Григорьевна
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно