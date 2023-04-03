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Сычев Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1949

Отец: Сычев Владимир Дмитриевич

Мать: Сычева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1972

Сын: Сычев Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Сычева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
11.12.1977

Дочь: Горбунова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Сычева Валентина Григорьевна

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева Валентина Григорьевна

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