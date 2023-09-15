Кирьянова Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирьянова Юлия Васильевна

Кирьянова Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Золотова Глафира Акиндиновна

Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кирьянов Александр Акиндинович

Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Акиндиновна

Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьянов Акиндин Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close