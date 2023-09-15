Кирьянова Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Золотова Глафира Акиндиновна
Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кирьянов Александр Акиндинович
Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Акиндиновна
Отец ребёнка: Кирьянов Акиндин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно