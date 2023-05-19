Чернова Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1950

Сын: Чернов Дмитрий Серафимович

Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1952

Дочь: Кравчук Таисия Серафимовна

Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Лариса Серафимовна

Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Серафим Иванович

Смерть
Неизвестно
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