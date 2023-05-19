Чернова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1950
Сын: Чернов Дмитрий Серафимович
Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1952
Дочь: Кравчук Таисия Серафимовна
Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Лариса Серафимовна
Отец ребёнка: Чернов Серафим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно