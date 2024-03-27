Сафиябану Мухаметзян Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Галлямутдинов Хаял Галямутдин Улы
Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мингазетдин Галямутдин Улы
Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Султангарай Галямутдин Улы
Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно