Сафиябану Мухаметзян Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиябану Мухаметзян Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Галлямутдинов Хаял Галямутдин Улы

Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мингазетдин Галямутдин Улы

Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Султангарай Галямутдин Улы

Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Саидгарай Галямутдин Улы

Отец ребёнка: Галлям Сабит Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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