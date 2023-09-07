Игошева Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошева Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1980

Дочь: Игошева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Игошев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1983

Сын: Игошев Александр Викторович

Отец ребёнка: Игошев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Виктор Николаевич

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