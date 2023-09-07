Игошева Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1980
Дочь: Игошева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Игошев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1983
Сын: Игошев Александр Викторович
Отец ребёнка: Игошев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно