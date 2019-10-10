Олейникова (Кислицина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1931
Дата смерти10.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Фёдор Александрович
с.Андреевка, Талды-Корган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2019