Олейникова (Кислицина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Кислицина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1931

Дата смерти

10.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Фёдор Александрович

с.Андреевка, Талды-Корган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Фёдор Александрович

Смерть
10.10.2019
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