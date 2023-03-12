Беляев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна
Смерть
Неизвестно