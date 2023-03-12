Беляев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Федор Максимович

Мать: Беляева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Валентина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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