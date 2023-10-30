Фалелеева Наталья Осипова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Фалелеев Гавриил Афанасьев
Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьева
Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Сын: Фалелеев Евфстафий Афанасьев
Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно