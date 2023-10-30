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Фалелеева Наталья Осипова

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1736 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Фалелеев Гавриил Афанасьев

Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьева

Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Фалелеев Евфстафий Афанасьев

Отец ребёнка: Фалелеев Афанасий Михайлов

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалелеев Афанасий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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