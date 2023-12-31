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Белобородов Семен Иванов

Место рождения

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда

Дата рождения

1668

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Белобородов Иван Петров

Мать: не указана

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1705

Сын: Белобородов Антон Семенов

Мать ребёнка: не указана

г. Танбов
Рождение ребёнка
1718

Сын: Белобородов Максим Семенов

Мать ребёнка: не указана

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1731

Сын: Белобородов Семен Семенов

Мать ребёнка: не указана

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Киселева Прасковья Семенова

Мать ребёнка: не указана

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1753
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
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