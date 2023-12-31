Белобородов Семен Иванов
Место рожденияс. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Дата рождения1668
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Белобородов Иван Петров
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1705
Сын: Белобородов Антон Семенов
г. Танбов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Белобородов Максим Семенов
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1731
Сын: Белобородов Семен Семенов
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Киселева Прасковья Семенова
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Смерть
1753
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда