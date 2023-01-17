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Сафрошкин Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сафрошкин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: Черных Анна Петровна

Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Политова Полина Петровна

Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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