Сафрошкин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сафрошкин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1914
Дочь: Черных Анна Петровна
Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Политова Полина Петровна
Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сафрошкина Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно