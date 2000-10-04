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Чайка Дарья Владимировна
Чайка Дарья Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2000
Пол
Женский
Отец
Чайка Владимир Петрович
1976 г.р.
Мать
Корнеенкова Елена Михайловна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2000
Отец:
Чайка Владимир Петрович
Мать:
Корнеенкова Елена Михайловна
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