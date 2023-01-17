Садыков Альтаф Миниахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Альтаф Миниахметович

Садыков Альтаф Миниахметович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1931

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931

Отец: Садыков Миниахмет

Мать: Садыкова Катифа Фаттаховна

Рождение ребёнка
05.01.1958

Сын: Садыков Руслан Альтафович

Мать ребёнка: Ковалькова Любовь

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1961

Дочь: Садыкова Лилия Альтафовна

Мать ребёнка: Ковалькова Любовь

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалькова Любовь

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close