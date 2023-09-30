(Погорелой) Акилина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Погорелой) Акилина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Погорелой Харитон Сидорович

Мать: Праскевья Андреевна

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