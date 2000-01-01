Паутов Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти09.03.1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Львовна
Мать ребёнка: Паутова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Львовна
Мать ребёнка: Паутова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Паутова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паутова Клавдия
Смерть
09.03.1982