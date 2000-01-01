Паутов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов Лев Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

09.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Паутов Николай Филиппович

Мать: Паутова Ираида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Львовна

Мать ребёнка: Паутова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Львовна

Мать ребёнка: Паутова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Паутова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова Клавдия

Смерть
09.03.1982
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