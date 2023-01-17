Яблочков Павел Николаевич
Место рожденияс. Жадовка, Саратовская губерния
Дата рождения26.09.1847
Дата смерти31.03.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Жадовка, Саратовская губерния
Место жительства
С 1875 по 1878
Париж
Место жительства
С 1880 по 1893
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1894