Яблочков Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочков Павел Николаевич

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Место рождения

с. Жадовка, Саратовская губерния

Дата рождения

26.09.1847

Дата смерти

31.03.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Жадовка, Саратовская губерния
Место жительства
С 1875 по 1878
Париж
Место жительства
С 1880 по 1893
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
31.03.1894
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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