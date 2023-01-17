Мовсикова (Лебединская) Клара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовсикова (Лебединская) Клара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебединский Годель Янкелев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мовсиков Константин Израилевич

Отец ребёнка: Мовсиков Израиль

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мовсиков Виулен Израилевич

Отец ребёнка: Мовсиков Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовсиков Израиль

Смерть
Неизвестно
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