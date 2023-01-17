Мовсикова (Лебединская) Клара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебединский Годель Янкелев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Мовсиков Константин Израилевич
Отец ребёнка: Мовсиков Израиль
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мовсиков Виулен Израилевич
Отец ребёнка: Мовсиков Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовсиков Израиль
Смерть
Неизвестно