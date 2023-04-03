Пелагея Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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