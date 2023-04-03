Пелагея Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно