Грачева (Курнавина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Курнавина) Мария Ивановна

Место рождения

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Курнавин Иван Григорьевич

Мать: Курнавина Василиса Петровна

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1878

Дочь: Зимина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Грачев Иван Васильевич

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Д. Вохтога ведомства госуд. имущ. крестьянин Иван Васильевич и за конная жена его Екатерина Семёновна, оба правосл. вероисповедания 26 апреля 1878 г дочь Пелагия. Воспреемник той же деревни крест дочь... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Грачев Иван Васильевич

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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