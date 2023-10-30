Грачева (Курнавина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
26.04.1878
Дочь: Зимина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Грачев Иван Васильевич
Д. Вохтога ведомства госуд. имущ. крестьянин Иван Васильевич и за конная жена его Екатерина Семёновна, оба правосл. вероисповедания 26 апреля 1878 г дочь Пелагия. Воспреемник той же деревни крест дочь... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1881
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Грачев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно