(Koberstein) Anna Rosine
Место рожденияOf Ksawerowek, Leczyca, Lodz, Poland
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти07.03.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Of Ksawerowek, Leczyca, Lodz, Poland
Бракосочетание
21.11.1824
Муж: Koberstein Michael
Sobotka, Leczyca, Lodz, Poland
Смерть
07.03.1845
Ksawerówek, Łęczyca, Łódź, Poland