(Koberstein) Anna Rosine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Koberstein) Anna Rosine

(Koberstein) Anna Rosine

Место рождения

Of Ksawerowek, Leczyca, Lodz, Poland

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

07.03.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Of Ksawerowek, Leczyca, Lodz, Poland
Бракосочетание
21.11.1824

Муж: Koberstein Michael

Sobotka, Leczyca, Lodz, Poland
Смерть
07.03.1845
Ksawerówek, Łęczyca, Łódź, Poland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close