Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти28.11.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2001