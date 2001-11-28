Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Афутина) Галина Евстафьевна

Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

28.11.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Александрович

Смерть
28.11.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close