Денисова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Прасковья Ивановна

Денисова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гущин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Денисова Мария Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Денисова Анна Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Денисов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Смерть
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close