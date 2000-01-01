Денисова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гущин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Денисова Мария Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Денисова Анна Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Смерть