Морозкова Маргарита Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1976
Отец: Морозков Юрий
Мать: Лювовь
Рождение ребёнка
15.12.2012
Дочь: Шарикова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Алексей