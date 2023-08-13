Морозкова Маргарита Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозкова Маргарита Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

1945 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1976

Отец: Морозков Юрий

Мать: Лювовь

Рождение ребёнка
15.12.2012

Дочь: Шарикова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шариков Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Алексей

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